Правозащитники сообщили о росте числа предпринимаельниц в московских СИЗО
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил о росте числа женщин-предпринимательниц в столичных СИЗО
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Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков сообщил о росте числа женщин-предпринимательниц в столичных СИЗО.
По словам правозащитника, суды стали намного чаще арестовывать за экономические преступления женщин, в том числе и преклонного возраста. При этом во многих случаях суды вполне бы могли обойтись домашним арестом.
«Особо это видно в связи переполненностью в московских следственных изоляторах», — отметил Георгий Волков.
Представитель ОНК также пообещал рассмотреть все жалобы от женщин заключенных, особенно касающиеся проблем со здоровьем.