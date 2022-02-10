В Госдуме предложили обязать государственные органы заводить аккаунты в соцсетях
Государственные органы на законодательном уровне обяжут вести аккануты в социальных сетях. Соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Государственные органы на законодательном уровне обяжут вести аккануты в социальных сетях. Соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Парламентарий предлагает дать поручение Министерству цифрового развития сделать единую систему, позволяющую госведомствам публиковать и редактировать контент в соцсетях.
По замыслу Хинштейна, государственные органы будут обязаны создать официальную страницу в соцсетях и выкладывать туда информацию о своей деятельности.
Депутат отметил, что в современном мире наличие сайта той или иной организации уже недостаточно. Сейчас самым эффективным и популярным способом коммуникации являются соцсети.
Кроме того, законопроект Хинштейна предусматривает расширение списка органов, которые должны заниматься публичным освещением своей деятельности, сообщает «Собеседник».