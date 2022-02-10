Родственники осужденных из Ульяновской области сообщили о пытках в местных колониях
Родственники заключенных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН по Ульяновской области, и адвокат Олеся Маенкова рассказали проекту Gulagu.net о систематических нарушениях прав арестантов
Родственники заключенных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН по Ульяновской области, и адвокат Олеся Маенкова рассказали проекту Gulagu.net о систематических нарушениях прав арестантов.
Родственники осужденных сообщили, что ситуация «стала критической» после назначения на должность начальника регионального управления ФСИН Сергея Балдина, который ранее руководил колонией строгого режима «Черный дельфин».
Также сменилось руководство в ИК-2 и ИК-10, а режим там был ужесточен.
Так, новым начальником ИК-2 стал майор внутренней службы Нуржигат Бикбау. В сентябре 2021 года сотрудники колонии провели обыски, после которых у заключенных пропали личные вещи. Кроме того, надзиратели избили с применением спецсредств осужденного по фамилии Демерычев, который обратился к Бикбау на «ты». В знак протеста 26 человек объявили голодовку.
Позже всех участников голодовки перевели в СИЗО-1, а потом в ИК-10. В отношении Демерычева, сообщившего об избиении сотрудниками ФСИН, было возбуждено уголовное дело по факту лжесвидетельства. В СИЗО-1 заключенных избили с применением спецсредств, после чего они вскрыли себе вены.
Олеся Маенкова, по результатам нескольких обращений добилась возбуждения уголовного дела по факту превышения должностных полномочий с применением насилия, однако расследование практически не ведется.
В ИК-4 сотрудники ФСИН устроили обыск с раздеванием заключенных догола перед камерой включенного видеорегистратора. В знак протеста 14 арестантов вскрыли себе вены. Позже 40 человек, содержавшихся в ШИЗО и ПКТ, объявили голодовку.
Кроме того, в феврале текущего года адвокат Маенкова получила информацию о пытках заключенных в ИК-10. По ее словам, сотрудники администрации Александр Емельянов и Олег Рубан избивали осужденных, ставили их на растяжки, раздевали догола, оттаскивали за ноги к унитазу и угрожали изнасилованием.