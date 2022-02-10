10 февраля 2022, 00:02
Россиянам рекомендовали не оставлять чеки из магазинов и банкоматов
Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, что в чеках могут содержаться персональные данные граждан, например, номер телефона или последние цифры банковской карты
Фото: pan.ru
Россиян предупредили о риске, который несет оставление чеков после покупок в магазинах и чеков после снятия или внесения наличных в банкоматах.
Доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина рассказала, что в чеках могут содержаться персональные данные граждан, например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Для мошенников данной информации может оказаться достаточно.
Кроем того, если вдруг банкомат выдаст фальшивую купюру, то сохраненный чек может избавить человека от разбирательств с правоохранительными органами и поможет возместить ущерб.
Магазинный чек позволит покупателю вернуть товар.