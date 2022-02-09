Награждение российских фигуристов отложили из-за проблем с допинг-тестом Камилы Валиевой
Церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию отложена из-за проблем с допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой которая стала лидером в женском одиночном зачете
Церемония награждения призеров командного турнира по фигурному катанию отложена из-за проблем с допинг-пробой россиянки Камилы Валиевой. 15-летняя спортсменка стала лидером в женском одиночном зачете как в короткой программе, так и в произвольной программе.
По данным издания InsidetheGames, ситуация с допинг-тестом Валиевой осложняется тем, что по правилам Всемирного антидопингового кодекса она является «защищенным лицом», так как ей еще не исполнилось 16 лет. Это означает, что Камила Валиева не может быть официально идентифицирована, даже если она виновна в нарушении антидопинговых правил.
При этом западные СМИ уточняют, что в анализах российской фигуристки был найден препарат, который не предназначен для улучшения спортивных результатов. Сам допинг-тест был сдан спортсменкой перед Олимпийскими играми в Пекине.
Напомним, что российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали золотые медали в командном турнире. Церемония награждения должна была состояться 8 февраля в 9 часов вечера по местному времени, но мероприятие отложили.