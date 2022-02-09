09 февраля 2022, 17:59
Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке на 1500 метров
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине. Золотую медаль в этой дисциплине завоевал спортсмен из Южной Кореи Тэ Хон Хван
Фото: РИА Новости
Россиянин Семен Елистратов завоевал бронзовую награду в шорт-треке на дистанции 1500 метров на Олимпиаде в Пекине.
Золотую медаль в этой дисциплине завоевал спортсмен из Южной Кореи Тэ Хон Хван, а серебро - канадец Стивен Дюбуа.
Сейчас в активе борной России 11 медалей - две золотые, три серебряные и шесть бронзовых.
Теги: олимпиада-2022