09 февраля 2022, 17:32
В Подмосковье полиция задержала подозреваемых в избиении директора и кассира «Пятерочки»
В ночь на 9 февраля трое мужчин в масках и с бейсбольными битами ворвались в «Пятерочку» через служебный вход, избили директора, его супругу и продавца-кассира, после чего забрали из кассы 205 тысяч рублей
Фото: krasnodar-news.ru
В Московской области задержали подозреваемых в разбойном ограблении магазина сети «Пятерочка» в селе Новопетровское Истринского района.
По данным правоохранительных органов, в ночь на 9 февраля трое мужчин в масках и с бейсбольными битами ворвались в «Пятерочку» через служебный вход, избили директора, его супругу и продавца-кассира, после чего забрали из кассы 205 тысяч рублей. 51-летняя кассирша от полученных травм скончалась.
По горячим следам полицейские задержали в соседнем селе четверых мужчин - троих нападавших и водителя. Все подозреваемые - граждане Таджикистана в возрасте от 18 лет до 41 года, сообщает РИА Новости.