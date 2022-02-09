09 февраля 2022, 17:12
В Тольятти пенсионерка из-за долга в 300 рублей залила офис «Газпром межрегионгаза» фекалиями
В Тольятти пожилая женщина пришла в абонентский офис «Газпром межрегионгаза» и залила его фекалиями, которые принесла с собой в бутылке. Инцидент произошел в офисе по адресу улица Жилина, 34
Фото: bloknot-samara.ru
В Тольятти пожилая женщина пришла в абонентский офис «Газпром межрегионгаза» и залила его фекалиями, которые принесла с собой в бутылке. Инцидент произошел в офисе по адресу улица Жилина, 34.
Местные СМИ пишут, что на такой поступок бабушка решилась из-за долга в размере 300 рублей.
По словам очевидцев, пожилая женщина залила фекалиями абонентскую стойку, документы и оргтехнику. Кроме того, на выходе она вылила остатки зловонной жидкости на стену здания «Газпром межрегионгаз».
В полиции Тольятии сообщили, что к ним по факту данного происшествия никто пока не обращался.