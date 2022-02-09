09 февраля 2022, 15:59
В Минпросвещения признали, что 75% учителей получают оклад ниже МРОТ
В России почти 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Такие данные содержатся в докладе Министерства просвещения РФ, подготовленном для заседания комитета Совета Федерации
Фото: Яндекс.Дзен
В России почти 75% учителей имеют оклад ниже минимального размера оплаты труда. Такие данные содержатся в докладе Министерства просвещения РФ, подготовленном для заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране сейчас составляет 12,8 тысячи рублей.
В Минпросвещения говорят, что проблема возникла из-за того, что в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей. По этой причине возникает «непрозрачность начисления надбавок и принципов учета различных выплат».
Напомним, что согласно «майским указам» президента учителя должны сейчас получать не менее чем две средние зарплаты в регионе.