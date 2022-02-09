Экс-главу Роскомнадзора назвали главным выгодополучателем от провального проекта RuTube
Эксперты уже открыто называют проект развития RuTube провальным, однако государственные структуры продолжают вливать в него огромные деньги. Инвестирует в несостоявшегося «убийцу YouTube» не только «Газпром-медиа»
Издания «Агентство» и «Важные истории» (признано иностранным агентом) опубликовало совместное расследование о том, кто и сколько зарабатывает на развитии отечественного аналога YouTube - RuTube - на фоне регулярных угроз заблокировать иностранный видеохостинг на территории России.
В прошлого года медиа-холдинг пытается переманить топовых блогеров с YouTube на RuTube, предложив им зафиксировать месячный доход от своего канала и добавить к этой сумме еще треть. В «Газпром-медиа» даже обещали компенсировать блогерам монетизацию контента.
Большая часть блогеров перейти на RuTube отказалась, отметив, что власти пытаются превратить интернет в телевизор, где царит цезура, где нельзя оставлять комментарии и узнать просмотры.
Эксперты уже открыто называют проект развития RuTube провальным, однако государственные структуры продолжают вливать в него огромные деньги. Инвестирует в несостоявшегося «убийцу YouTube» не только «Газпром-медиа», но и Институт развития интернета (ИРИ), возглавляемый экс-сотрудником администрации президента Алексеем Гореславским.
Поскольку с помощью огромных финансовых вливаний популяризировать RuTube не удалось, то теперь власти намерены уничтожить YouTube сначала с помощью запрета на размещение рекламы, затем замедления работы сервиса, а в конце дойдет и до блокировки видеохостинга.
В расследовании также говорится, что больше всех на этом выиграл бывший глава Роспотребнадзора и гендиректор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров, который сейчас курирует развитие RuTube. Всего за 10 месяцев работы в «Газпром-медиа» он заработал больше, чем за все восемь лет работы в РКН. В минуту он получает 3114 рублей, а в сутки - более миллиона рублей.
Журналисты выяснили, что доход бывшего чиновника за неполные 10 месяцев работы в «Газпром-медиа» в 2020 году составил 299 млн рублей. Для сравнения, за время работы в Роскомнадзоре Жаров заработал всего 36,5 млн рублей.
Зато теперь бывший глава РКН владеет роскошной резиденцией в элитном коттеджном поселке «Павлово» близ деревни Веледниково Истринского района Московской области. Летом 2020 года жена экс-чиновника, ранее работавшая учителем, оформила земельный участок в 45 соток и 846-метровый дом с гаражом площадью 278 кв.м.
Еще во время работы мужа в Роскомнадзоре Евгения Жарова почти одновременно купила, а потом постепенно продала 20 квартир в Химках и земельный участок под Петербургом под постройку большого жилого комплекса. На этих сделках Жаровы могли заработать 200 млн рублей.