09 февраля 2022, 14:59
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован с коронавирусом
Депутат Госдумы и бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы
Фото: opeca-journal.ru
Депутат Госдумы и бессменный лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы.
По данным портала Znak.com, состояние известного политика оценивается как тяжелое.
Телеграм-канал Mash сообщает, что причиной госпитализации Жириновского стал коронавирус. У депутата двухсторонняя пневмония, поражено 50-75% легких.
При этом в пресс-службе ЛДПР данные о госпитализации Владимира Жириновского не подтвердили.
Ранее лидер ЛДПР рассказывал, что за полтора года сделал восемь прививок от коронавируса, поскольку у него количество антител снижается примерно через два месяца.