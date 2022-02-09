09 февраля 2022, 14:47
В России снова побит рекорд по числу заражений коронавирусом
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки было зарегистрировано 183 103 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: 123ru.net
В России после небольшого снижения заболеваемости коронавирусом снова побит был рекорд по количеству новых заражений.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки было зарегистрировано 183 103 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 20 178 человек, в результате осложнений скончались 669 человек.
В Москве выявили 11 521 новый случай заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 19 644, в Московской области - 11 956.