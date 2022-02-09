09 февраля 2022, 13:59
На Олимпиаде отложили награждение фигуристов из-за сомнительного допинг-теста одного из россиян
Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного соревнования по фигурному катанию из-за подозрительного допинг-теста одного из российских спортсменов
Фото: russia24.pro
Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения призеров командного соревнования по фигурному катанию из-за подозрительного допинг-теста одного из российских спортсменов.
Напомним, что российские фигуристы в командном турнире завоевали первое место.
Издание Inside The Games сообщает, что один из российских фигуристов еще до начала Олимпийских игр в Пекине сдал «сомнительный» допинг-тест. Имя спортсмена не уточняется. Известно только, что этот атлет участвовал в командном турнире.
Представитель МОК Марк Адамс заявил журналистам, что перенос церемонии награждения призеров командного турнира связан со «срочной ситуацией», но от подробностей он уклонился.
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