В Новоуральске расширят полигон опасных отходов, на который жаловались жители города
В закрытом «атомном» городе Новоуральске собираются расширить полигон опасных отходов. И это после того, как местные жители пожаловались на ядовитую свалку президенту, а ФСБ проводила там проверку
В закрытом «атомном» городе Новоуральске собираются расширить полигон опасных отходов. И это после того, как местные жители пожаловались на ядовитую свалку президенту, а ФСБ проводила там проверку.
Согласно постановлению мэрии Новоуральска, 14 февраля в местном доме культуры пройдут общественные обсуждения проекта расширения полигона опасных отходов. Соответствующий проект был вынесен на обсуждение компанией-оператором полигона ООО «Утилис».
В проекте «Утилиса» говорится о полной реконструкции полигона, на котором хранятся отходы III–IV классов опасности, а также об увеличении сроков эксплуатации полигона и повышении эффективности использования земли.
В документе также отмечается, что емкости полигона на сегодняшний день «практически исчерпаны», а при существующей конструкции заполнятся в 2022 году.
Кроме того, оператор полигона предлагает сортировать отходы и часть из них передавать сторонним предприятиям на утилизацию. Отходы, которые нельзя утилизировать, предлагается обезвреживать. Это в свою очередь позволит снизить объем отходов, которые попадут на полигон.
Отметим, что в 2018 году активисты Новоуральска жаловались на этот полигон президенту России Владимиру Путину.
В 2020 году УФСБ по Свердловской области попросило Росприроднадзор приостановить лицензию ООО «Утилис». Однако компания обратилась в суд, который признал незаконным отказ природоохранного ведомства изменить назначение объекта размещения отходов ООО «Утилис» на захоронение. Так что сейчас полигон работает законно.