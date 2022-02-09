Правозащитники потребовали от депутатской комиссии по этике отреагировать на заявление Адама Делимханова
Российские правозащитники обратились к председателю комиссии по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с требованием отреагировать на резонансное заявление депутата от Чечни Адама Делимханова
Российские правозащитники обратились к председателю комиссии по вопросам депутатской этики Валентине Терешковой с требованием отреагировать на резонансное заявление депутата от Чечни Адама Делимханова, который обещал отрезать головы оппонентам Рамзана Кадырова.
Обращение к Валентине Терешковой опубликовано на сайте «Эха Москвы». В нем правозащитники напоминают, что комиссия по депутатской этике еще 2 февраля обещала обсудить высказывание Адама Делимханова, если поступит такое обращение.
«Прошла уже неделя, но ничего не слышно о том, что возглавляемая вами комиссия приступила к рассмотрению этого вопроса», - говорится в обращении.
Правозащитники заявили, что они, а также журналисты и граждане России, обращаются к комиссии по депутатской этике с «настоятельной просьбой обсудить вышеупомянутые публичные высказывания депутата Делимханова».
Авторы обращения также заявили, что «обещать (призывать) действовать столь примитивным способом — отделяя голову от туловища — недостойно высокого звания депутата Государственной Думы Российской Федерации, государства, обладающего разнообразными высокими технологиями».