09 февраля 2022, 11:59
В уголовном деле Марины Раковой и Сергея Зуева появился новый фигурант
В уголовном деле и мошенничестве, возбужденном против экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой появился новый фигурант. Это руководитель исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко
Фото: РИА Новости
В уголовном деле и мошенничестве, возбужденном против экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой появился новый фигурант. Это руководитель исследовательской лаборатории РАНХиГС Наталья Корниенко.
Директору лаборатории заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Она объявлена в федеральный розыск, сообщает ТАСС.
Согласно материалам следствия, Наталья Корниенко причастна к эпизоду с хищением 20 млн рублей, выделенных из бюджета на федеральный проекта «Учитель будущего». В этом эпизоде также фигурируют сама Марина Ракова и ректор Шанинки Сергей Зуев.
Следствие считает, что Наталья Корниенко помогала другим обвиняемым обналичивать похищенные бюджетные деньги.