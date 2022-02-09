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09 февраля 2022, 11:53

Рэпера Алишера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков из-за его татуировки

Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. Поводом для возбуждения производства стали три музыкальных клипа артиста, в которых видны его татуировки

Рэпера Алишера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков из-за его татуировки
Фото: vsrap.ru

Известный российский рэпер Алишер Моргенштерн стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. Поводом для возбуждения производства стали три музыкальных клипа артиста, в которых видны его татуировки.

Агентство ТАСС уточняет, что административное дело о пропаганде наркотиков в отношении рэпера было возбуждено полицией Набережных Челнов.

Лингво-ботанические эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета в своем отчете указали, что в клипах по «краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю».

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что полицейские не нашли признаки пропаганды наркотиков в текстах Моргенштерна, поэтому решили проявить «креатив» возбудить дело из-за татуировки артиста.

«Получается, что при наличии данной татуировки, что бы Моргенштерн ни говорил, по мнению полицейского, все это будет пропагандой наркотиков. Это абсурд», — отметил адвокат.

Напомним, что Алишер Моргенштерн уехал из России еще в прошлом году. Поводом для этого стало заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, который обвинил рэпера в торговле наркотиками в интернете.

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