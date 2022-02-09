Энергокомпании обвинили «Газпром» в росте цен на электроэнергию
В заявлении компаний говорится, что монополия резко сократила поставки топлива на ТЭЦ из-за аварии на заводе в Новом Уренгое, что вызвало подорожание электричества на 23% до 1,54 тысячи рублей за мегаватт-час
Российские энергетические компании обвинили «Газпром» в росте цен на электроэнергию в прошлом году.
В заявлении компаний говорится, что монополия резко сократила поставки топлива на ТЭЦ из-за аварии на заводе в Новом Уренгое, что вызвало подорожание электричества на 23% до 1,54 тысячи рублей за мегаватт-час (это годовой максимум).
До пожара на заводе в Новом Уренгое по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ) энергокомпании закупали газ у «Газпрома» выше законтрактованных объемов, так как жаркая погода привела к скачку спроса на электричество. Но уже после аварии на заводе монополия на несколько недель урезала поставки даже ниже положенных по контракту объемов. В итоге энергокомпании стали получать от «Газпрома» только 37% топлива.
В Совете производителей энергии сообщили, что многие ТЭС из-за действий «Газпрома» были вынуждены перейти на более дорогое резервное топливо, а по итогам 2021 года цена электричества на рынке на сутки вперед (РСВ) в европейской части России и на Урале подорожала на 15,7%, а в Сибири - на 7,4%.
В «Газпроме» с претензиями энергокомпаний не согласны и уверяют, что полностью выполняли свои договорные обязательства. При этом в монополии признали, что в августе 2021 года нагрузка на единую систему газоснабжения «в сезон традиционных планово-профилактических ремонтов» была выше средней, сообщает «КоммерсантЪ».