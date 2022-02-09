Суд Нью-Йорка освободил под залог россиянина, которого обвиняют во взломе криптобиржи
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в размере 8 млн долларов россиянина Илью Лихтенштейна (у него также есть гражданство США) и его жену Хизер Морган
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в размере 8 млн долларов россиянина Илью Лихтенштейна (у него также есть гражданство США) и его жену Хизер Морган. Американские власти обвиняют их в отмывании 4,5 млрд долларов, похищенных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
Илья Лихтенштейн и Хизер Морган обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, украденных в ходе взлома биржи Bitfinex в 2016 году. Похищенный у Bitfinex биткойн был отправлен в кошелек, подконтрольный Илье Лихтенштейну.
По версии следствия, за последние пять лет россиянин отмыл около 25 тысяч биткойнов. При этом более 94 тысяч биткойнов остались в кошельке для хранения незаконных доходов от взлома.
Восстановленный биткойн Минюст США позже вернул Bitfinex, сообщает Znak.com.