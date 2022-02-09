Глава Минюста объяснил пытки заключенных «профдеформацией» сотрудников ФСИН
Глава Минюста России Константин Чуйченко объяснил пытки заключенных в колониях и СИЗО «профессиональной деформацией» сотрудников ФСИН
Глава Минюста России Константин Чуйченко объяснил пытки заключенных в колониях и СИЗО «профессиональной деформацией» сотрудников ФСИН.
«Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись — я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть еще хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать», - заявил министр в эфире телеканала «Россия 24».
Одновременно с этим г-н Чуйченко отметил, что в структурах ФСИН работает «очень много честных, порядочных и человечных людей».
Напомним, что тема пыток заключенных стала широко обсуждаться после того, как правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать записи издевательств над арестантами из секретного архива ФСИН и ФСБ, который передал бывший заключенный и программист Сергей Савельев. Некоторые кадры пыток оказались настолько чудовищными, что правозащитникам, работавшим с видеоархивом, понадобилась психологическая помощь.