Боец ММА из Северной Осетии сообщил о пропаже своей тети в Чечне
Боец смешанного стиля из Северной Осетии Георгий Гаглоев написал в своем Instagram об исчезновении своей тети после ее возвращения в Чечню. Он обратился к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать помощь в поиске женщины
Боец смешанного стиля из Северной Осетии Георгий Гаглоев написал в своем Instagram об исчезновении своей тети после ее возвращения в Чечню. Он обратился к главе республики Рамзану Кадырову с просьбой оказать помощь в поиске женщины.
Тетя бойца ММА по имени Римма прилетела в аэропорт Грозного 6 февраля. Вечером того же дня женщина позвонила Георгию Гаглоеву и сообщила, что едет домой, но больше на связь не выходила. Машину, на которой тетя Римма ехала из аэропорта, нашли рядом с границей Ингушетии и Чечни. В салоне автомобиля находились личные вещи женщины, но ее самой и водителя не нашли.
Гаглоев отмечает, что найденный автомобиль был полностью чистым - «никаких отпечатков пальцев».
В Следственном комитете Ингушетии спортсмену сообщили, что за его тетей ехала какая-то машина. «Как только они пересекли границу, машину оставили в Ингушетии и опять уехали в Грозный. Это мы знаем на уровне слухов», — написал Гаглоев.