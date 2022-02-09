09 февраля 2022, 02:04
Российский мультфильм «БоксБалет» стал номинантом на премию «Оскар»
Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова стал претендентом на премию «Оскар». «БоксБалет» будет бороться за золотую статуэтку в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм»
Фото: sportsat.ru
Российский мультфильм «БоксБалет» режиссера Антона Дьякова стал претендентом на премию «Оскар».
«БоксБалет» будет бороться за золотую статуэтку в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм».
Антон Дьяков сообщил агентству ТАСС, что в России множество талантливых людей занимается авторской анимацией, а их работы заслуживают отдельного внимания.
«Если с моей работой, которая проникла наглым образом в эту номинацию, появится лишний повод для каких-то людей узнать о нашей авторской анимации, то это большой плюс и большая радость», — добавил Антон Дьяков.
«Боксбалет» рассказывает о истории любви боксера Евгения и балерины Ольги.