09 февраля 2022, 02:38
«Яхта Путина» за 87 млн евро покинула порт Гамбурга из-за новых санкций
Судно Graceful, стоимость которого оценивается в 87 млн евро, стояло в гамбургском порту несколько месяцев. Сейчас «яхта Путина» направляется в Россию
Фото: ynfpublishers.com
Из порта Гамбурга вышла роскошная яхта Graceful, которую называют яхтой президента России Владимира Путина.
Судно Graceful, стоимость которого оценивается в 87 млн евро, стояло в гамбургском порту несколько месяцев. Сейчас «яхта Путина» направляется в Россию, сообщает немецкое издание Bild.
Место стоянки судно Graceful решило поменять из-за новых антироссийских санкций, которые власти США и Евросоюза планируют ввести лично против Владимира Путина и его близкого окружения в случае нападения России на Украину.
По уточненным данным, сейчас Graceful держит курс на Балтийское море, а до этого оно находилось в Черном море, где Владимира Путин принимал президента Белоруссии Александра Лукашенко.