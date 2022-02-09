Семья хозяина шахты «Листвяжная» владеет элитной недвижимостью и активами за границей
Прибыль от вредного бизнеса инвестировалась не только в мандат депутата Госдумы для сына бизнесмена Павла Федяева, но также в элитную недвижимость и зарубежные активы для других родственников
Издание The Insider (признано иностранным агентом) опубликовало расследование о семье владельца печально известной шахты «Листвяжная» Михаила Федяева. Журналисты выяснили, что прибыль от вредного бизнеса инвестировалась не только в мандат депутата Госдумы для сына бизнесмена Павла Федяева, но также в элитную недвижимость и зарубежные активы для других родственников.
Михаил Федяев, который после гибели 46 горняков и пятерых спасателей на «Листвяжной» попал под арест, ранее был не только успешным бизнесменом, но и имел тесные связи с властью. Региональные чиновники помогали ему бороться с конкурентами за «спонсорскую» помощь.
Сын Михаила Федяева Павел является депутатом Госдумы от «Единой России» и заседает в нижней палате парламента третий срок.
Во время выборов в Госдуму 2021 года избирательную кампанию Павла Федяева профинансировали ООО «СДС — Строй», ООО «Крапивинский Карьер» и ООО «Мазуровский Кирпичный Завод». Акционером всех трех фирм является Светлана Рыбальченко — сестра Михаила Федяева. При этом тетя депутата-единоросса, согласно утечкам информации о жителях Краснодарского края, фигурирует как обладатель паспорта ОАЭ и паспорта Мальдив.
По данным The Insider, Светлана Рыбальченко является не только «хранителем» бизнес-активов Федяевых, но и недвижимости семьи. Согласно выпискам из Росреестра, от Михаила Федяева бизнесвумен в 2014 году получила четыре квартиры: три в Кемерово и одну в Москве.
В свою очередь Павел Федяев после начала депутатской карьеры переписал на своего младшего брата Юрия московские квартиры в Кропоткинском переулке, на Тверской, на Рублевском шоссе, в Брюсовом переулке, а также участок и особняк на Рублевском шоссе.
В официальной декларации депутата указана квартира площадью 222,4 кв.м. Издание уточняет, что это квартира в элитном ЖК «Город столиц» на территории «Москва-Сити» стоимостью около 150 млн рублей.
Брат единоросса Юрий Федяев является владельцем компании YF Investment GmbH в Германии. По данным сообщал Scanner project, в качестве своего домашнего адреса бизнесмен указал поместье в кантоне Санкт-Галлен в Швейцарии.
«Кузбасский уголь Федяевы продают через трейдера в Швейцарии. Это позволяет уходить от налогов в России. И не возвращать прибыль в Кемерове», — писал Scanner project.