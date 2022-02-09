Экс-полицейский с инвалидностью попросил главу МВД не выселять его из служебного жилья
Майор МВД в отставке Максим Катков, получивший вторую группу инвалидности во время несения службы, обратился к главе ведомства Владимиру Колокольцеву с просьбой решить его жилищный вопрос
Майор МВД в отставке Максим Катков, получивший вторую группу инвалидности во время несения службы, обратился к главе ведомства Владимиру Колокольцеву с просьбой решить его жилищный вопрос. Бывшего полицейского могут выселить на улицу из-за бюрократической коллизии.
Максим Катков рассказал Znak.com, что он прошел путь от простого участкового до начальника милиции общественной безопасности. В 2009 году жилищно-бытовая комиссия выделила силовику квартиру на Ленинградском шоссе по договору найма.
В 2011 году Катков уволился из полиции, а Департамент госимущества Москвы обратился в суд с иском о его выселении. При этом в суде чиновники скрыли факт получения Катковым инвалидности во время работы в МВД.
После нескольких жалоб ГУ МВД по Москве выделило мужчине квартиру в городе Щербинка и выступило с ходатайством к Центральной жилищно-бытовой комиссии МВД. Однако комиссия дала отказ, отметив, что Катков не состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Сам экс-полицейский на это заявил, что если бы он не был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то служебную квартиру бы ему не выделили.
Максим Катков решил обратиться лично к главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы тот обратил внимание на правовую коллизию. Полицейский также процитировал слова судебных приставов, которые заявили, что они просто «вынесут его на улицу и положат на лавочку».