В Бангладеш расследуют смерть пятерых россиян, работавших на строительстве АЭС «Руппур»
48-летний Алексей Барченко скончался 28 января в медцентре близ города Ишварди, где проходил лечение. 2 февраля умер 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин
В Бангладеш правоохранительные органы расследуют смерть сразу пятерых российских граждан в провинции Пабна. Смерти произошли в течение 11 суток.
Все погибшие россияне работали на строящейся атомной электростанции «Руппур». 48-летний Алексей Барченко скончался 28 января в медцентре близ города Ишварди, где проходил лечение. 2 февраля умер 40-летний Алексей Шакиров, а 5 февраля после внезапной болезни умер 48-летний Павел Щукин, который работал инженером-механиком.
Также 5 февраля нашли мертвым 59-летнего Василия Толмасова. 6 февраля скончался 45-летний Александр Воротников.
В местной полиции заявили, что вскрытие не выявило ничего подозрительного. Судмедэксперты заявили, что один россиянин скончался из-за проблем с сердцем, а второй якобы употреблял наркотики, сообщает «Лента.ру».
В пресс-службе госкорпорации «Росатом» подтвердили смерть российских сотрудников, но заявили, что в СМИ и соцсетях появилось много спекуляций на эту тему.