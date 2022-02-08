Совладелец «1520», против которого дал показания Валерий Маркелов, получил 4% в компании Ротенберга и ВЭБ.РФ
В состав «Нацпроектстроя» также должна войти группа «1520» - это главный подрядчик строек «Российских железных дорог». Пока же юристы группы оценивают риски из-за уголовных дел против совладельцев компании
Группа «Нацпроектстрой» Аркадия Ротенберга и госкорпорации ВЭБ.РФ приобрела первые активы, в число которых вошла компания «ТЭК Мосэнерго».
Под контроль группы перешли 50% Северо-Западной концессионной компании (СЗКК) и 100% строителя объектов энергетики и транспортной инфраструктуры «ТЭК Мосэнерго». Ранее в холдинг вошло 97% компании «Дороги и мосты», которая была выделена из «Мостотреста».
По замыслу владельцев «Нацпроектстроя», холдинг должен стать крупным строителем объектов инфраструктуры и подрядчиком. Так, группа уже получила госконтракт на строительство восьмого этапа трассы М-12 Москва — Казань протяженностью 66 км и стоимостью 123,2 млрд рублей, сообщает РБК.
Сейчас основными активами «Нацпроектстроя» является «ТЭК Мосэнерго» (выручка за 2020 год - 26,6 млрд рублей) и «Дороги и мосты» (выручка 19,8 млрд рублей).
Семья Ротенберга купила «ТЭК Мосэнерго» в 2010 году у структур «Газпрома», а до последнего времени компанией владел Игорь Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга).
«Дороги и мосты» были выделены из структуры «Мостотреста» в октябре 2020 года, получив «Трансстроймеханизацию», «Таганка Мост», «Мостотрест-Сервис» и «Мостострой-11». При этом«Мостотрест» остался под контролем Аркадия Ротенберга.
В состав «Нацпроектстроя» также должна войти группа «1520» - это главный подрядчик строек «Российских железных дорог». Пока же юристы группы оценивают риски из-за уголовных дел, которые заведены в отношении нынешних и бывших собственников группы.
Напомним, что в 2018 года под арест был взят теперь уже бывший совладелец «1520» Валерий Маркелов. Его обвиняют в даче взяток известному полковнику-миллиардеру из МВД России Дмитрию Захарченко.
Сам Валерий Маркелов на допросе дал показания против покойного бизнесмена Андрея Крапивина, который при жизни был советником бывшего главы «РЖД» Владимира Якунина, и его сына Алексея Крапивина. Также обвиняемый рассказал, что в хищении миллиардов рублей от госзаказов «РЖД» участвовали бизнесмены Борис Ушерович, Дмитрий Моторин, банкиры Иван Станкевич и Юрий Ободовский.
Примечательно, что совладелец «1520» Алексей Крапивин уже получил долю в «Нацпроектстрое» в размере 4%.