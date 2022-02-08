08 февраля 2022, 17:55
Россияне с 21 февраля смогут оформить QR-коды на основании теста на антитела
В приказе Минздрава РФ говорится, что QR-код будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличии антител к коронавирусу
Фото: Известия
В России с 21 февраля можно будет оформить QR-код по результатам тестирования на антитела к коронавирусу.
В приказе Минздрава РФ говорится, что QR-код будет содержать в себе информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о присутствии антител, которые выявились в результате тестирования. Речь идет о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Первоначально предполагалось, что QR-коды на основании тестов на наличие антител к коронавирусу можно будет оформить с 1 февраля, но затем срок был перенесен.