В Москве в результате массового ДТП на Рублевке пострадал миллиардер Алексей Шепель
В Москве в результате аварии с участием нескольких машин на пересечении Рублевского шоссе и Кастанаевской улицы пострадал миллиардер Алексей Шепель
В Москве в результате аварии с участием нескольких машин на пересечении Рублевского шоссе и Кастанаевской улицы пострадал миллиардер Алексей Шепель.
Бизнесмен получил травмы и сейчас находится в больнице. «Я ехал из "Москва-Сити" в сторону дома, по Рублевке. Был удар. Больше ничего не помню», — сообщил г-н Шепель телеканалу РЕН ТВ.
Всего в массовом ДТП пострадали четыре человека, трое из них были зажаты в машине. Одного из пострадавших доставили в больницу на санитарном вертолете.
Согласно предварительным данным, виновником аварии стал водитель автомобиля Mercedes-Benz, который двигался на высокой скорости и протаранил пять попутных машин, включая мусоровоз. В салоне именно этой машины находился миллиардер Алексей Шепель, сообщает портал «Смотрим.ру».