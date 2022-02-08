08 февраля 2022, 16:57
Власти Хабаровского края объявили тендер на утилизацию портрета Дмитрия Медведева
Правительство Хабаровского края разместило на портале госзакупок тендер на утилизацию одного портрета бывшего премьер-министра и бывшего президента Дмитрия Медведева
Фото: etoday.ru
Правительство Хабаровского края разместило на портале госзакупок тендер на утилизацию одного портрета бывшего премьер-министра и бывшего президента Дмитрия Медведева.
В тендерной документации указывается, что портрет Д.А. Медведева «ориентирован вертикально, накрыт стеклом, на фоне размещен триколор». Его размер составляет 297 мм на 420 мм, сообщает портал Ruposters.ru.
В 2019 году власти Ямала объявили тендер на утилизацию сразу двух портретов Дмитрия Медведева. Уничтожение каждого портрета обошлось бюджету в 633 рубля.