Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о готовящемся на него покушении
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на свои источники сообщил о готовящемся покушении на него. Его ликвидацией займется чеченская диаспора во Франции
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на свои источники сообщил о готовящемся покушении на него. Его ликвидацией займется чеченская диаспора во Франции. Сейчас правозащитник находится в этой стране.
Источник Владимира Осечкина в местной чеченской диаспоре рассказал, что некие силы из «Президент-отеля» в Москве пытаются найти исполнителя убийства в среде эмигрантов из Чечни. За убийство правозащитника обещают заплатить 100 тысяч евро.
Другой источник из Москвы сообщил Осечкину, что пьяный сотрудник Главного оперативного управления ФСИН рассказал ему о планах его ведомства и ФСБ нанять негласных агентов из Северного Кавказа «ликвидировать» основателя Gulagu.net, поскольку он «не остановится».
«Что бы ни происходило дальше, я не боюсь. Я знаю, что мы все сделали правильно», — прокомментировал угрозы в свой адрес правозащитник.
Напомним, что в конце 2021 года проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи пыток и изнасилований заключенных в российских СИЗО и колониях из секретного архива ФСИН и ФСБ. Записи правозащитникам предоставил бывший арестант и программист Сергей Савельев. Последнего власти объявили в розыск за разглашение секретных сведений.