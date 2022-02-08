В Петербурге возбудили несколько уголовных дел из-за плохой уборки снега
В Петербурге правоохранительные органы провели обыски в десятках жилищно-коммунальных предприятий в рамках уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств, выделенных на очистку улиц
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы провели обыски в десятках жилищно-коммунальных предприятий в рамках уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств, выделенных на очистку улиц, дворов и крыш зданий от снега. Дела были возбуждены на фоне массовых жалоб жителей северной столицы на катастрофическую ситуацию с уборкой снега.
«Фонтанка» сообщает, что обыски проводились по 60 адресам жилкомсервисов, дорожных предприятий и их подрядчиков в Выборгском, Приморском и Фрунзенском районах города.
В прокуратуре северной столицы сообщили, что дела о хищении средств были возбуждены по итогам проверки исполнения законодательства об организации уборки улиц и очистки крыш городских зданий в зимнее время.
Отметим, что жители Петербурга этой зимой массово жалуются на неспособность коммунальных служб убрать и вывезти снег и бездействие городских властей.
Губернатор северной столицы Александр Беглов в свою очередь заявил, что убрать весь снег из Санкт-Петербурга одним «щелчком» невозможно.