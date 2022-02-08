Суд над Алексеем Навальным по двум новым делам будет проходить в колонии
Материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении оппозиционера Алексея Навального, переданы в Лефортовский райсуд Москвы. При этом в картотеке суда указано, что дела будут рассматриваться в исправительной колонии №2
Материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении оппозиционера Алексея Навального, переданы в Лефортовский райсуд Москвы. При этом в картотеке суда указано, что дела будут рассматриваться в исправительной колонии №2 города Покров Владимирской области, где политик отбывает наказание по делу «Ив Роше».
Адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова подтвердила Znak.com, что заседание Лефортовского суда будет выездным, однако причины такого решения ей неизвестны. По словам защитницы, заседание суда, которое проходит на режимном объекте, не может считаться справедливым и публичным.
«Мы, адвокаты, не сможем пользоваться никакой техникой, журналистов я вообще не представляю, чтобы пустили. Как мы будем приводить свидетелей в колонию — еще один вопрос», — заявила Ольга Михайлова.
Речь идет об уголовных делах, возбужденных против политика по факту неуважения к суду и мошенничества. Всего против политика возбуждено пять уголовных дел, сам он внесен в реестр террористов и экстремистов.
Соратники Алексея Навального объясняют возбуждение против него нескольких уголовных дел желанием Кремля как можно дольше держать оппозиционера в тюрьме.