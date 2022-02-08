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08 февраля 2022, 14:54

Представители чеченских диаспор в Европе провели митинги против политики Рамзана Кадырова

Представители чеченских диаспор в Мюнхене и Стокгольме провели митинги возле зданий российских консульств против преследования властями Чечни своих политических оппонентов

Представители чеченских диаспор в Европе провели митинги против политики Рамзана Кадырова
Фото: kavkazr.com

Представители чеченских диаспор в Мюнхене и Стокгольме провели митинги возле зданий российских консульств против преследования властями Чечни  своих политических оппонентов.

В Мюнхене на митинг вышли около 100 человек, которые потребовали от российских и чеченских властей прекратить преследование их родственников. На акции присутствовал оппозиционный блогер Мохмад Абдурахманов. Ранее его брат Тумсо Абдурахманов, который тоже является критиком Рамзана Кадырова, заявлял, что в конце декабря в Чечне без вести пропали шесть его родственников.

В Стокгольме на митинг собрались около 60 человек. Сын второго президента Ичкерии Аслана Масхадова Анзор Масхадов заявил, что Рамзан Кадыров угрожает критикам режима надругательством над их родственниками, тем самым «пытаясь задеть самое дорогое для чеченца — честь и достоинство».

Напомним, что в России сейчас идет сбор подписей под петицией политика Ильи Яшина с требованием отправить в отставку главу Чечни Рамзана Кадырова, который вместе со своими соратниками игнорирует российские законы и открыто угрожает убийством гражданам РФ.

Выступления против Рамзана Кадырова начались после того, как чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и мать сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Сейчас женщина находится в  СИЗО по обвинению в применении насилия в отношении полицейского. Позже Кадыров заявил, что семью его критиков Янгулбаевых ждет или могила или тюрьма, а его соратник и депутат Адам Делимханов открыто пообещал отрезать головы членам опальной семьи. При этом в Кремле и правоохранительных органах на открытые угрозы убийством никак не отреагировали.

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