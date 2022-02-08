Генерал ФСБ в отставке поддержал требование «офицерского собрания» отказаться от войны с Украиной
Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке и председателя «Общероссийского офицерского собрания» (ООС) Леонида Ивашова, который ранее публично выступил против войны России с Украиной
Генерал ФСБ в отставке Евгений Савостьянов поддержал генерал-полковника в отставке и председателя «Общероссийского офицерского собрания» (ООС) Леонида Ивашова, который ранее публично выступил против войны России с Украиной и потребовал отставки президента Владимира Путина.
Евгений Савостьянов заявил, что выдвинутые Леонидом Ивашовым требования совпадают с требованиями демократической общественности «Мир — России! Мир — Украине! Мир — всем!».
Генерал ФСБ в отставке отметил, что настоящими патриотами России являются не те, что «колотит в барабан войны и нагнетает военную угрозу концентрацией войск и угрожающей риторикой», а те, кто заботится о мирном и благополучном развитии городов, поселков и деревень своей страны.
«Мир и процветание народу России, а не удовлетворение имперской похоти ее вождей — вот истинно патриотическое требование», - отметил чекист.
Напомним, что генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что российские власти провоцируют «напряженность на грани войны», чтобы удержать свою антинародную власть и сохранить награбленные богатства. От имени офицеров России генерал потребовал, чтобы Владимир Путин отказался «от преступной политики провоцирования войны» и ушел в отставку.