Меню
Общество
Крабов и омаров признали разумными существами
08 февраля 2022, 13:59

Дмитрий Муратов призвал провести повторные консилиумы для детей с СМА

По словам Дмитрия Муратова, созданный по инициативе президента фонд «Круг добра», который имеет эксклюзивное право на закупку лекарств для детей с СМА, отказал шести пациентам в закупке «Золгенсмы»

Дмитрий Муратов призвал провести повторные консилиумы для детей с СМА
Фото: 7x7-journal.ru

Главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов призвал срочно проводить повторные консилиумы для детей со СМА (спинально-мышечная атрофия), для которых благотворители собрали деньги на препарат «Золгенсма» (этот препарат вводится один раз в отличие от других лекарств), но в его приобретении было отказано.

По словам Дмитрия Муратова, созданный по инициативе президента фонд «Круг добра», который имеет эксклюзивное право на закупку лекарств для детей с СМА, отказал шести пациентам в закупке «Золгенсмы». Историю одного из них  - трехлетнего Марка Угрехелидзе - ранее рассказали СМИ. Фонд экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана собрал для мальчика 121 млн рублей на «Золгенсму», но «Круг добра» в закупке отказал.

Евгений Ройзман сообщил, что до появления «Круга добра» ни одному из подопечных его фонда не было отказано в покупке необходимых лекарств. А с появлением правительственного фонда вся эта история с дорогостоящими препаратами стала политической и коммерческой.

Дмитрий Муратов отметил, что возмущение общественности вызвал тот факт, что врачебные консилиумы, которые дают добро на закупку «Золгенсмы» или отказывают, проводятся в закрытом формате. Главред «Новой» просит, чтобы на эти консилиумы допустили независимых специалистов и родителей пациентов с СМА.

Дмитрий Муратов также отметил, что повторные консилиумы по шестерым детям, которым отказали в закупке «Золгенсмы», должны быть проведены немедленно. В противном случае для здоровья детей начнутся необратимые последствия.

Материалы по теме
В Краснодаре врачи отказали мальчику с СМА в покупке «Золгенсмы». Деньги собрал фонд Ройзмана
Российские власти зарегистрировали самый дорогой в мире препарат от СМА
Глава СКР возьмет на контроль дело о смерти девочки с муковисцидозом из-за халатности чиновников
Сейчас на главной
Власти Хабаровского края объявили тендер на утилизацию портрета Дмитрия Медведева
госзакупки
Власти Хабаровского края объявили тендер на утилизацию портрета Дмитрия Медведева
Правительство Хабаровского края разместило на портале госзакупок тендер на утилизацию одного портрета бывшего премьер-министра и бывшего президента Дмитрия Медведева
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о готовящемся на него покушении
владимир осечкин
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о готовящемся на него покушении
Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин со ссылкой на свои источники сообщил о готовящемся покушении на него. Его ликвидацией займется чеченская диаспора во Франции
Общество
В Петербурге возбудили несколько уголовных дел из-за плохой уборки снега
В Петербурге правоохранительные органы провели обыски в десятках жилищно-коммунальных предприятий в рамках уголовных дел, возбужденных по факту хищения денежных средств, выделенных на очистку улиц
«Такой суд не может считаться справедливым и свободным»
Алексей Навальный
«Такой суд не может считаться справедливым и свободным»
Материалы двух уголовных дел, возбужденных в отношении оппозиционера Алексея Навального, переданы в Лефортовский райсуд Москвы. При этом в картотеке суда указано, что дела будут рассматриваться в исправительной колонии №2
«Стена страха начала ломаться»
Рамзан Кадыров
«Стена страха начала ломаться»
Петиция с требованием отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в отставку, подготовленная политиком Ильей Яшиным, за сутки собрала 100 тысяч подписей. «Это хороший результат, больше, чем я ожидал», - отметил оппозиционер
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4 до 5,9%
инфляция
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4 до 5,9%
Показатель темпов инфляции пересмотрели в рамках поручения президента Владимира Путина, который ранее поручил кабмину уточнить прогноз социально-экономического развития до 4 февраля
Испанские ученые сообщили, что спорт снижает риск заражения COVID-19
коронавирус
Испанские ученые сообщили, что спорт снижает риск заражения COVID-19
Занятия спортом снижают риск заболеть COVID-19, тогда как ожирение может стать причиной тяжелого течения болезни. К такому выводу пришли испанские ученые
Ситуация - катастрофа
санкции
Ситуация - катастрофа
Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по вопросу готовности российской экономики к новым финансовым санкциям, которые США и Евросоюз планируют ввести в случае нападения РФ на Украину
Авторская колонка
Без него революция бы не состоялась
В иерархии российских революционеров номером один всегда был Ленин. Номером два много лет считался Сталин. Долгое время всем рассказывали, что Владимир Ильич ни одного решения не принимал, не посоветовавшись с Иосиф Виссарионовичем
Авдерин Валерий
Математик Алексей Савватеев призвал власти остановить деградацию школьного образования
образование
Математик Алексей Савватеев призвал власти остановить деградацию школьного образования
Инициативная группа во главе с математиком и популяризатором науки Алексеем Савватеевым начала сбор подписей под требованием к властям спасти массовую школу
«Тащите ее, даже если она умрет!»
зарема мусаева
«Тащите ее, даже если она умрет!»
Телеграм-канал 1ADAT (канал признан экстремистским) опубликовал аудиозапись, сделанную во время похищения чеченскими силовиками в Нижнем Новгороде жены экс-судьи Сайди Янгулбаева
«С утра выпил - весь день свободен»
алкоголизм
«С утра выпил - весь день свободен»
Глава города Шелехов Иркутской области Сергей Липин обратился к местным мужчинам с призывом отказаться от употребления алкоголя. Чиновник отметил, что «мужики вымирают в прямом смысле, как мухи, в самом расцвете сил»
Общество
В России за прошлый год зафиксировали рекордное количество загрязнений воздуха
В России в прошлом году было зарегистрировано рекордное за последние 17 лет количество случаев загрязнения воздуха. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росгидромета
«Общероссийское офицерское собрание» потребовало отставки Владимира Путина
война на украине
«Общероссийское офицерское собрание» потребовало отставки Владимира Путина
Генерал-полковник в отставке и председатель «Общероссийского офицерского собрания» Леонид Ивашов выступил против войны с Украиной и обвинил в подготовке к конфликту российские власти
Депутаты предложили разрешить россиянам любые способы самообороны
самооборона
Депутаты предложили разрешить россиянам любые способы самообороны
Согласно действующей правоприменительной практике, россияне получают тюремные сроки за попытки защитить себя и других людей от злоумышленников
Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Играх в Пекине
Олимпиада-2022
Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на Играх в Пекине
Россияне обеспечили себе досрочную победу в командном турнире еще после выступления танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапа в произвольной программе
Оппозиция не должна побеждать даже на таких выборах
выборы
Оппозиция не должна побеждать даже на таких выборах
Мэрия Новосибирска досрочно прекратила электронное голосование по выбору новогоднего талисмана города. Выборы остановили из-за того, что «кандидат от оппозиции» орангутан Бату побеждал «провластную» медведицу Шилку
В Петербурге учительницу гимназии уволили за чтение стихов репрессированных поэтов
образование
В Петербурге учительницу гимназии уволили за чтение стихов репрессированных поэтов
В Санкт-Петербурге учительницу гимназии №168 уволили с работы за чтение старшеклассникам стихов репрессированных поэтов Александра Введенского и Даниила Хармса