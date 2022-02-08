Мэрия Самары не включила в бюджет расходы на охрану детских садов
Администрация Самары при обсуждении и принятии проекта городского бюджета на 2022 год не включила в него расходы на охрану детских садов. Теперь по вине чиновников 36 дошлольных учреждений остались без защиты
Администрация Самары при обсуждении и принятии проекта городского бюджета на 2022 год не включила в него расходы на охрану детских садов. Теперь по вине чиновников 36 дошлольных учреждений остались без защиты.
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что к нему обратились родители детей с жалобой на то, что с января во многих детских садиках исчезли сотрудники частных охранных организаций, которые работали там ранее.
Как выяснилось, ранее заключенные договоры на оказание охранных услуг были расторгнуты между шестью ЧОПами и 36 детсадами. Теперь охрану на входе осуществляют сотрудники детсадов.
По словам депутата Хинштейна, в других 78 самарских детсадах «охрана осуществляется силами 16 фирм бесплатно «под честное слово заведующих, что деньги непременно появятся».
В департаменте образования Самары заверили, что «ни о каком приостановлении финансирования учреждений, осуществляющих охрану силами специализированных организаций, речи не идет». По словам чиновников, сейчас ведется перерасчет расходов бюджета на охрану детсадов с учетом роста цен на охранные услуги.
Александр Хинштейн в свою очередь обвинил самарских чиновников во лжи и указал, что в справке Росгвардии прямо указано, что в некоторых детсадах города охрана прекращена, а в других она осуществляется бесплатно.