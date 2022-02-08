Петицию с требованием отправить в отставку Рамзана Кадырова за сутки набрала 100 тысяч подписей
Петиция с требованием отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в отставку, подготовленная политиком Ильей Яшиным, за сутки собрала 100 тысяч подписей. «Это хороший результат, больше, чем я ожидал», - отметил оппозиционер
Петиция с требованием отправить главу Чечни Рамзана Кадырова в отставку, подготовленная политиком Ильей Яшиным, за сутки собрала 100 тысяч подписей.
«Это хороший результат, больше, чем я ожидал», - отметил оппозиционер.
Илья Яшин отметил, что многие его убеждали отказаться от размещения петиции с требованием отставки Рамзана Кадырова, поскольку подписантам нужно будет оставить свои данные. «Эти люди фактически объявляют вызов одному из самых опасных, если не самому опасному человеку в России. И Кадыров в ответ может сделать все, что угодно. И ничего ему за это не будет», — отметил политик.
Тем не менее, собранные за сутки 100 тысяч подписей говорят о том, что «стена страха начала ломаться».
По словам оппозиционера, в России уже много лет существует табу на критику главы Чечни. Критиковать его не позволяет себе даже президент Владимир Путин, что и повлекло за собой безнаказанность не только Рамзана Кадырова, но и других чеченских чиновников и силовиков.
«А сейчас 100 тысяч человек, а я уверен, их будет больше, говорят открыто. Я принесу эту петицию в администрацию президента и смогу выступать от лица огромного количества людей. Это масштаб, который нельзя игнорировать», — заяви Илья Яшин, слова которого приводит Znak.com.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не относятся серьезно к петиции с требованием отставки Рамзана Кадырова, так как ее якобы подписывают боты. Отметим, что представитель Кремля проигнорировал и резонансное обещание депутата от Чечни Адама Делимханова отрезать головы семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, которого Рамзан Кадыров считает своим личным врагом. Песков тогда заявил, что «не понимает по-чеченски».
Правоохранительные органы на публичные угрозы убийством российских граждан со стороны чеченских чиновников и силовиков так и не отреагировали.