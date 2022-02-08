08 февраля 2022, 11:34
В России выявили 165 643 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано 20 185 человек
В России за минувшие сутки выявили 165 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано по состоянию на утро 8 февраля 20 185 человек
Фото: news.rambler.ua
В России за минувшие сутки выявили 165 643 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализировано по состоянию на утро 8 февраля 20 185 человек.
Согласно статистике оперативного штаба, в результате осложнений скончались 698 человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 12 902 новых случаев заражения коронавирус, что почти в два раза меньше показателей прошлой недели. В Санкт-Петербурге выявили 11 014 заболевших, в Московской области - 8 486, в Нижегородской и Свердловской областях - 5250 и 5245 заболевших соответственно.