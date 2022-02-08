08 февраля 2022, 08:57
В Красноярском крае нашли тело местного депутата с огнестрельным ранением
В правоохранительных органах сообщили, что все материалы по факту обнаружения тела Андрея Шалько находятся у Следственного комитета России (СКР), обстоятельства происшествия устанавливаются
Фото: riafan.ru
В Красноярском крае нашли мертвым депутата Новоселовского райсовета Андрея Шалько. На его теле обнаружены огнестрельное ранение.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что все материалы по факту обнаружения тела Андрея Шалько находятся у Следственного комитета России (СКР), обстоятельства происшествия устанавливаются.
В свою очередь в СКР по Красноярскому краю сообщили, что в истории с обнаружением тела Андрея Шалько нет признаков криминального характера смерти. Другие подробности в ведомстве не сообщили.