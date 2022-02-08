08 февраля 2022, 08:43
Президент США пригрозил «положить конец» проекту «Северный поток-2»
Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения России на Украину «не будет никакого «Северного потока-2». Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ
Фото: stolica-s.su
Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения России на Украину «не будет никакого «Северного потока-2». Такое заявление глава Белого дома сделал в ходе пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Если Россия вторгнется — то есть танки или войска пересекут границу <… > Украины снова — значит, больше не будет никакого «Северного потока — 2». Мы положим этому конец», — заявил Джо Байден, слова которого приводит «Лента.ру».
В свою очередь Олаф Шольц предупредил Россию о «жестком совместном ответе» в случае войны на Украине, но по поводу российского газопровода ничего не сказал.