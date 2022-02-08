08 февраля 2022, 08:27
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции с 4 до 5,9%
Показатель темпов инфляции пересмотрели в рамках поручения президента Владимира Путина, который ранее поручил кабмину уточнить прогноз социально-экономического развития до 4 февраля
Фото: gazeta-delovoy-mir.ru
Минэкономразвития России повысило прогноз по инфляции в 2022 году. Прежний показатель в 4% был изменен на 5,9%.
Показатель темпов инфляции пересмотрели в рамках поручения президента Владимира Путина, который ранее поручил кабмину уточнить прогноз социально-экономического развития до 4 февраля, сообщают «Ведомости».
Напомним, что в октябре прошлого года МЭР резко повысит прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%. Тогда в ведомстве объяснили такой шаг стремительным ростом цен на плодоовощную продукцию и мясо.
Примечательно, что инфляция в 7,4% стала максимальным показателем с 2015 года.