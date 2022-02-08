Владимир Путин предложил Петру Порошенко политическое убежище. Экс-президент Украины отказался
Российский президент Владимир Путин выразил готовность предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко. Об этом Путин заявил на брифинге после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном
Российский президент Владимир Путин выразил готовность предоставить политическое убежище экс-главе Украины Петру Порошенко. Об этом Путин заявил на брифинге после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
«Мы готовы таким, как господин Порошенко предоставить убежище в России», — заявил Владимир Путин, слова которого приводит РБК.
Российский президент также отметил, что ранее уже предлагал Порошенко убежище, если у него возникнут «какие-то сложности в будущем», но тогдашний президент Украины отнесся е этому предложению с иронией.
Напомним, что сейчас Петра Порошенко украинские власти подозревают в государственной измене, но под арест его заключать не стали.
Сам Порошенко на новое предложение Путина заявил, что уголовное дело против него стало «подарком» для российского президента, однако в Киеве «сами разберутся».
«Извечная российская практика „заботиться“ об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины», — написал Петр Порошенко в Telegram.