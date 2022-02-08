08 февраля 2022, 02:40
Суд прекратил дело против участника протестного митинга. Заседания переносились 11 раз
Бутырский райсуд Москвы прекратил административное дело против участника митинга в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Дело Евгения Кузнецова было закрыто за истечением срока давности правонарушения
Фото: РАПСИ
Бутырский райсуд Москвы прекратил административное дело против участника митинга в поддержку Алексея Навального 23 января 2021 года. Дело Евгения Кузнецова было закрыто за истечением срока давности правонарушения.
По итогам первого судебного заседания суд признал Кузнецова виновным в нарушении правил проведения митингов и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Защита активиста обжаловала приговор, после чего дело направили на новое слушание. Однако заседания по нему откладывались 11 раз, сообщает «Новая газета».
В итоге рай суд прекратил дело Кузнецова в связи с истечением сроков давности.