Испанские ученые сообщили, что спорт снижает риск заражения COVID-19
Занятия спортом снижают риск заболеть COVID-19, тогда как ожирение может стать причиной тяжелого течения болезни. К такому выводу пришли испанские ученые
Занятия спортом снижают риск заболеть COVID-19, тогда как ожирение может стать причиной тяжелого течения болезни. К такому выводу пришли испанские ученые.
Специалисты Университетской клиники Наварры пришли к выводу, что мышцы во время физических упражнений вырабатывают гормоны, которые способны уменьшить риск заболевания коронавирусом и возникновения осложнений.
В свою очередь пациенты с ожирением имеют большее число рецепторов, восприимчивых к коронавирусу, которые расположены в жировых тканях. При этом жировые клетки полных людей способны продуцировать больше воспалительных молекул, чем у более стройных людей.
Между тем, российские эксперты усомнились в выводах испанских коллег. Так, доцент кафедры РУДН Сергей Вознесенский заявил РБК, что выработка гормонов при физической нагрузке и возможность заражения коронавирусом напрямую никак не связаны. Однако у людей с ожирением нагрузка на сердечно-сосудистую систему увеличивается, поэтому и риск тяжелого течения COVID-19 для них возрастает.
Еще в октябре 2020 года замглавы Минздрава России Олег Салагай заявлял, что люди с избыточным весом имеют на 48% большую вероятность умереть от коронавируса.