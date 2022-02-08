Нижегородские следователи отказались проводить проверку по факту похищения Заремы Мусаевой
Следственный комитет по Нижегородской области отказался проводить проверку по факту похищения чеченскими силовиками супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева
Следственный комитет по Нижегородской области отказался проводить проверку по факту похищения чеченскими силовиками супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева. Напомним, что Зарема Мусаева была похищена из своей квартиры и насильно вывезена в Грозный.
Нижегородские следователи переслали заявление о проведении проверки в Чеченскую республику, сообщил The Insider (издание признано иностранным агентом) председатель «Комитета против пыток» Сергей Бабинец.
«Это как если бы убийство в Питере отправили расследовать в Москву, потому что убийца родом из Москвы. Бред сивой кобылы. Этот поступок красноречиво говорит о том, как работает правоохранительная система», - заявил правозащитник.
Бабинец отметил, что базовым принципом следственной работы является расследование преступлений по месту его совершения, а не по месту жительства подозреваемого.
«Нетрудно догадаться, что с течением времени от чеченских следователей мы получим формальную отписку «всё законно и обоснованно»», - заявил правозащитник и добавил, что нижегородское управление СК РФ при этом «не хочет включаться в работу по защите прав семьи Янгулбаевых».