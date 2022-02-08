УФСИН по Москве опровергло информацию о плохом состоянии ректора Шанинки
Управления ФСИН по Москве опровергло информацию об ухудшении здоровья ректора Шанинки Сергея Зуева, который в настоящее время находится в тюремной больнице при СИЗО «Матросская тишина»
Управления ФСИН по Москве опровергло информацию об ухудшении здоровья ректора Шанинки Сергея Зуева, который в настоящее время находится в тюремной больнице при СИЗО «Матросская тишина».
В пресс-службе УФСИН заявили, что Зуеву оказывается вся необходимая медицинская помощь, а состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Перед этим член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи сообщил, что Сергей Зуев находится в очень плохом состоянии и не всегда может самостоятельно встать с кровати.
Правозащитник сообщил, что ректору в медсанчасти «Матросской тишины» не могут предоставить необходимое лечение, а в гражданскую больницу его переводить отказываются.
Кроме того, уже нескольких месяцев ректор лишен звонков и свиданий с родственниками.
Сергей Зуев, напомним, проходит обвиняемым по делу бывшего замминистра просвещения и бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой о хищении более 21 млн рублей у «Фонда новых форм развития образования».
Ректора поместили в СИЗО, хотя он перенес несколько операций на сердце. Президент Владимир Путин позже заявил, что не видит необходимости держать Сергея Зуева под арестом, однако меру пресечения ему так и не смягчили.