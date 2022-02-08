Производители гаджетов потеряют из-за технологических санкций США против России $10 млрд
Технологические санкции США против России и запрет прямых поставок гаджетов таких производителей как Apple, Samsung, Xiaomi и Realme обойдутся последним в 10 млрд долларов (760 млрд рублей) в год
Технологические санкции США против России и запрет прямых поставок гаджетов таких производителей как Apple, Samsung, Xiaomi и Realme обойдутся последним в 10 млрд долларов (760 млрд рублей) в год. Причем половина прогнозируемых потерь придется на американскую компанию Apple.
Аналитики GS Group отмечают, что доля крупнейших производителей электроники на российском рынке упадет с 80% до 10–20%. Цены на телефоны крупнейших брендов вырастут на 15–20%, увеличится ввоз оригинальных моделей из соседних стран неавторизованными посредниками, а также вырастет импорт телефонов китайских и российских брендов.
Практически все эксперты уверены в том, что технологические санкции приведут к росту серого рынка техники.
Еще одна проблема - возможность блокировки через операционные системы Android и iOS активации новых смартфонов и обновлений на купленных до введения санкций гаджетах. В России официально доступными станут только телефоны на Harmony OS.
Напомним, что технологические санкции власти США планируют ввести против России в случае ее нападения на Украину.