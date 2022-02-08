08 февраля 2022, 00:03
На тюменском месторождении «дочки» «Роснефти» погиб рабочий
В Уватском районе Тюменской области на месторождении «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя структура госкомпании «Роснефть») произошла разгерметизация газовой трубы. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал
Фото: angi.ru
В Уватском районе Тюменской области на месторождении «РН-Уватнефтегаз» (дочерняя структура госкомпании «Роснефть») произошла разгерметизация газовой трубы. В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал.
В Следственном комитете по региону сообщили «Коммерсанту», что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Госинспекции по труду Тюменской области сообщили, что инцидент произошел на месторождении «РН-Уватнефтегаза». Пострадавший госпитализирован. Также в ведомстве сообщили, что расследованием займется Ростехнадзор, поскольку месторождение является объектом повышенной опасности.
В «РН-Уватнефтегаз» разгерметизацию трубы и гибель рабочего пока не комментируют.