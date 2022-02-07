В Минпросвещения призвали вернуть на работу педагога, уволенного из-за стихов репрессированных поэтов
Министр просвещения России потребовал восстановить на работе педагога петербургской гимназии №168 Серафиму Сапрыкину. Ранее учительница сообщила, что ее попросили написать заявление из-за чтения стихов репрессированных поэтов
Министр просвещения России Сергей Кравцов потребовал восстановить на работе педагога петербургской гимназии №168 Серафиму Сапрыкину. Ранее учительница сообщила, что ее попросили написать заявление из-за чтения стихов репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского.
Сергей Кравцов заявил, что российские учителя «живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум». «А если в ответ административный работник будет включать "дубину" по поводу и без, что мы получим на выходе?» — задался вопросом министр.
Глава Минпросвещения считает, что Серафима Сапрыкина должна продолжать работать с детьми. Административных работников чиновник попросил «более чутко» относиться к учителям, сообщает ТАСС.
Между тем, в администрации Центрального района Петербурга заявили «Интерфаксу», что педагог гимназии №168 сама написала заявление, а увольняться ее никто не вынуждал.
Чиновник также заявил, что проблема возникла не из-за чтения стихов репрессированных поэтов, а из-за того, что Сапрыкина поменяла тему урока, который планировалось посвятить Дню героев, приуроченному к битве под Москвой.